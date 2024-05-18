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Китайское издание рассказало об ультиматуме Путина Лондону

Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Об этом пишет китайская Sohu.

По мнению авторов, Путин обозначил, чем обернутся провокации Британии. По их словам, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум.

Sohu пишет, что Путин заставил Британию снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

14 мая стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» принята на вооружение Вооруженных сил России. Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

До этого заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США опасаются российской ракеты «Булава».

Ранее Вооруженные силы России запустили две баллистические ракеты в рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

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