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В Совфеде заявили, что наступление ВС РФ под Харьковом – только начало

Сенатор Джабаров: наступление ВС РФ под Харьковом – только начало

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Нина Зотина/РИА Новости

Наступление Вооруженных сил России на Харьковском направлении — это «только начало». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — написал парламентарий.

Он также добавил, что усиленный закон о мобилизации на Украине превратил страну в концлагерь. По его словам, чем дальше это будет продолжаться, тем больше территорий российская армия возьмет под свой контроль.

18 мая министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Старица в Харьковской области.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое и Красное.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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