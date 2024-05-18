Нижегородское модельное агентство заподозрили в мошенничестве с платными курсами

В Нижнем Новгороде директора и сотрудницу модельного агентства задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии следствия, агентство занималось рекламой своих услуг по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, гарантируя трудоустройство своих учеников. Однако для начала карьеры ученикам предлагали пройти онлайн-курсы стоимостью от 50 до 200 тысяч рублей — многие были вынуждены оформлять кредиты или работать в этой организации. При этом некоторых обманом вынуждали подписать договор об оказании услуг вместо трудового.

С заявлением в полицию обратились 16 потерпевших, а ущерб от деятельности предполагаемых злоумышленников превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой.

Ранее мошенники похитили у врача-кардиолога из Красноярска 10,4 млн рублей.