Мезенцев отреагировал на решение Евросоюза о запрете вещания российских СМИ

Решение о запрете вещания в Европейском союзе некоторых российских средств массовой информации подтверждает принятый там курс на продолжение давления на Москву и Минск. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

«Решение о запрете для российских СМИ представлять свою оценку, свою информацию, принятое западными недоброжелателями, подтверждает слабость их позиции, заданность курса на продолжение давления на РФ и Беларусь, которому нет никаких правовых оснований», — сказал он.

Мезенцев подчеркнул, что Белоруссия и Россия в связи с этим делают еще более развернутые выводы о том, что партнерство с теми людьми, кто изначально не видит Москву и Минск как равноправных участников диалога, осложнено.

«Ответом на это является еще большее внимание к союзной повестке, Беларуси и России, уважение нашей оценки, правил деятельности средств массовой информации, объективное отношение к тому, что происходит в европейских странах с максимальным желанием донести до наших людей, в том числе в рамках союзных СМИ, информацию, которая нас делает сплоченнее», — добавил Мезенцев.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Европейском союзе приняли решение запретить ряд российских медиа, в том числе РИА Новости, «Известия» и «Российскую газету», так как ВСУ проигрывают на поле боя, а в Европе растет скептицизм по отношению к поддержке Украины.

Ранее в МИД РФ отреагировали на санкции против российских СМИ.