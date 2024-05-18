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Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны

Басманный суд Москвы: Фомин имеет связи среди руководства предприятий МО РФ

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Арестованный по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет значительные связи в руководстве предприятий Минобороны. Об этом говорится в опубликованном постановлении Басманного суда Москвы.

Согласно документу, Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами и является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации. Отмечается, что в силу этого он обладает возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них, чтобы избежать уголовной ответственности.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания». Он обвиняется в даче взятки.

Заместитель министра обороны РФ был задержан в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера. Целью сговора было получение выгоды от проведения подрядных и субподрядных работ для министерства обороны РФ.

Ранее адвокат Иванова рассказал о его психологическом состоянии на фоне судебного процесса.

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