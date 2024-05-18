Лавров объяснил, почему Запад говорит о российской угрозе

Министр иностранных дел России заявил, что Запад использует миф о «российской угрозе» лишь для наращивания гонки вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страны Запада взяли линию на восстановление численности и боеготовности армий стран Европы, а также на перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени. Кроме того, он отметил, что начата работа над контурами формирования военного альянса в ЕС с ядерной составляющей.

Также Лавров заявил, что Российская Федерация отстоит свои интересы по Украине и в отношениях с западными странами. По его мнению, это по большому счету понимают практически все зарубежные коллеги, с которыми РФ общается. Кроме того, российский министр сообщил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются откровенной чепухой.

Ранее Путин охарактеризовал политику Запада.