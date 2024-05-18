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Сенатор высказался о влиянии властей Украины на Харьковскую область

Сенатор Кастюкевич: Киев лишил Харьковскую область права выбирать свое будущее

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Мария Девахина/РИА Новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские власти лишили Харьковскую область права самой выбирать свое будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

Кастюкевич отметил, что будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития.

«За годы «незалежности» из сознания украинцев западными кураторами по специальным методичкам вытравили, стерли такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора», — сказал сенатор, добавив, что власти Украины считали народ лишь «ресурсом», а не полноценным обществом.

До этого военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев заявлял, что украинские власти, опасаясь окружения Харькова, вывозят из города документы силовых структур и госучреждений.

В апреле постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказывал мнение, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в ФРГ предложили защитить Украину системами ПВО с территорий стран НАТО.

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