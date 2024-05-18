Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские власти лишили Харьковскую область права самой выбирать свое будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

Кастюкевич отметил, что будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития.

«За годы «незалежности» из сознания украинцев западными кураторами по специальным методичкам вытравили, стерли такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора», — сказал сенатор, добавив, что власти Украины считали народ лишь «ресурсом», а не полноценным обществом.

До этого военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев заявлял, что украинские власти, опасаясь окружения Харькова, вывозят из города документы силовых структур и госучреждений.

В апреле постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказывал мнение, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в ФРГ предложили защитить Украину системами ПВО с территорий стран НАТО.