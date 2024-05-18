В Госдуме заявили о необходимости запрета на приближение после убийства женщины бывшим мужем на Урале

Депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева заявила, что запрет на приближение помог бы избежать многих преступлений, совершенных мужчинами по отношению к своим женам. Так в беседе с «Газетой.Ru» она отреагировала на совершенное 18 мая убийство мужчиной бывшей супруги в Екатеринбурге из ревности. По словам Горячевой, сейчас во фракции ведется работа над поправками, которые позволят изменить статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«Если бы была норма, устанавливающая запрет на приближение, административную ответственность за нарушение запрета и при неоднократном нарушении — уголовную ответственность, многих из этих преступлений можно было бы избежать. К сожалению, на данный момент законодательство не содержит указанных выше положений. Наш законопроект предусматривал закрепление в ГК нормы 14.1, согласно которой был бы установлен запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином, суд устанавливал бы такой запрет при наличии оснований. В настоящее время положениями ст. 12 ГК такой запрет не предусмотрен, и суды в решениях обозначают, что в ГК отсутствуют основания установления запрета на приближение на любое расстояние. Наш законопроект решил бы эту проблему, прямо прописав в ГК. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в УПК РФ с целью осуществления более эффективной защиты потерпевших по ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Зачастую тяжкие преступления против личности совершаются лицами, уже совершившими до этого преступления средней и небольшой тяжести. Соответственно, необходимо работать над превентивными мерами», — сказала она.

Осенью 2023 года члены фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который бы разрешил суду выдавать запрет на приближение в случаях, если один из бывших супругов преследует другого. В апреле Горячева сообщила, что законопроект получил отрицательное заключение от комитета по государственному строительству и законодательству, поскольку инициатива «не соответствует целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность, так как предполагает необходимость длительного судебного разбирательства». Кроме того, законопроект не одобрила и правительственная комиссия.

17 мая стало известно, что в Санкт-Петербурге солистку инди-группы Una Анастасию Котову до смерти забил ее парень.

После этого Горячева в своем Telegram-канале написала, что большинство дел о домашнем насилии возбуждают по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, а в случае примирения сторон уголовное дело прекращается. Она подчеркнула, что на жертву оказывается сильное давление, из-за которого она может отозвать заявление, поэтому поправки в ст. 20 УПК РФ, над которыми работают «Новые люди», позволят «изменить вид уголовного преследования по ч.1. ст.115 УК РФ и сделать так, чтобы даже при давлении на потерпевшего «забрать» заявление не получилось».

Ранее в Госдуме объяснили, почему в России не принимают закон о домашнем насилии.