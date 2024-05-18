Зарема о Джикии: руководству «Спартака» не нужны игроки с сильной ментальностью

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на уход Георгия Джикии из команды, заявив, что руководству красно-белых не нужны игроки с сильной ментальностью, передает Sport24.

«Только бесхребетные серости чемпионами не становятся. За два года при новом менеджменте ни в чемпионате, ни в Кубке нет побед. До этого клуб выиграл серебро, феерил в еврокубках даже с Руем Виторией и взял Кубок России», — сказала Салихова.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее Федун строчкой из песни отреагировал на уход Джикии из «Спартака».