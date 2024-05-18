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Минпросвещения РФ и Минобр Белоруссии примут новую программу сотрудничества

Минпросвещения РФ и Минобразования Белоруссии утвердят план работы на два года

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Министерство просвещения России и Министерство образования Белоруссии до сентября примут новую программу сотрудничества на 2025–2026 годы. Об этом сообщил глава белорусского ведомства Андрей Иванец, чьи слова приводит сайт правительства РФ.

«Мы заканчиваем выполнение мероприятий программы сотрудничества на 2023-2024 годы, мы должны до 1 сентября утвердить соответствующие планы работы на 2025-2026 годы», – отметил министр.

Одними из основных направлений сотрудничества должны стать развитие педагогических кадров и развитие работы Ассоциации школ Белоруссии и России. В последнее время, по словам Иванца, работа ассоциации показывает значительный рост числа участников, что подтверждает ее значимость.

Он также отметил большое количество визитов школьников между странами и предложил рассмотреть создание специальной программы, направленной на развитие подобной практики.

18 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Москва готова поделиться с Минском наработками в области защиты детей от вредоносной информации. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России действует федеральная госсистема «Моя школа», которая обеспечивает защиту школьников от негативной информации в социальных сетях.

Ранее в Минобрнауки рассказали, как будет проходить прием в вузы в 2024 году.

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