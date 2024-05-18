Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о действиях Запада в случае военного переворота на Украине

Меркурис: Запад не будет вмешиваться в случае военного переворота на Украине

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис утверждает, что Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Danny Haiphong.

Меркурис считает, что подобный коллапс вполне возможен. Эксперт предполагает, что в стране начнутся протесты, а военные устроят бунт.

Он утверждает, что в некоторых украинских подразделениях ощущается недовольство из-за нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

До этого стало известно, что Украину ожидают «критические часы» на фоне ряда проблем украинской армии и наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

По оценке издания El Pais, «нельзя исключать медленный крах» фронта ВСУ на Харьковском направлении в свете вышеизложенных проблем украинской армии.

Накануне журнал Foreign Policy писал, что несмотря на поддержку стран Запада позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами