Британский эксперт Александр Меркурис утверждает, что Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Danny Haiphong.

Меркурис считает, что подобный коллапс вполне возможен. Эксперт предполагает, что в стране начнутся протесты, а военные устроят бунт.

Он утверждает, что в некоторых украинских подразделениях ощущается недовольство из-за нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

До этого стало известно, что Украину ожидают «критические часы» на фоне ряда проблем украинской армии и наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

По оценке издания El Pais, «нельзя исключать медленный крах» фронта ВСУ на Харьковском направлении в свете вышеизложенных проблем украинской армии.

Накануне журнал Foreign Policy писал, что несмотря на поддержку стран Запада позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.