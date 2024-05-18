Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев – Одесса

Украинские дальнобойщики заблокировали трассу Киев – Одесса в знак протеста против нового закона о мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что действия водителей большегрузов привели к огромной пробке.

Причиной протеста дальнобойщиков стали поправки в закон о мобилизации, согласно которым водителей фур теперь могут начать мобилизовывать прямо на границе, при выезде с Украины. При этом под бронь большинство водителей не попадают.

Закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступил в силу 18 мая. Документ призван пополнить ряды украинской армии за счет ужесточения правил для призывников. Так, в законе прописан запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, а также ограничение консульских услуг для военнообязанных граждан страны. При этом долгожданная демобилизация для солдат ВСУ законом не предусмотрена.

Мэр украинского Днепра Борис Филатов предупредил о возможной остановке общественного транспорта в городе из-за проблем, связанных с мобилизацией. По его словам, у днепровцев нарастает недовольство из-за бронирования от мобилизации сотрудников онлайн-казино и служб доставки пиццы.

Ранее в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов.