В «Динамо» заявили, что исход чемпионской гонки решит бог

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что итог чемпионской гонки в нынешнем сезоне находится в руках высших сил. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Счет 4:1 великолепный. Вы сами видели, что игра складывалась очень тяжело, у нас были тяжелые ноги, потому что на нас давила необходимость победы. Когда Бителло забил и сделал счет 3:1, то мне стало чуть-чуть полегче. Мы поедем в Краснодар и будем биться изо всех сил, а дальше все решит бог», — заявил Личка.

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

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