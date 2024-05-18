Спасатели достали из воды мужчину, устроившего заплыв по реке в центре Петербурга

Мужчину, устроившего заплыв по реке в центре Петербурга, достали из воды. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел возле дома № 71 по набережной Фонтанки. Сотрудники экстренных служб вытащили из воды мужчину. Предварительно, он сам прыгнул в реку, и заметившие пловца прохожие вызвали на место спасателей.

Сообщается, что сотрудникам экстренных служб не сразу удалось вытащить мужчину на сушу. Кроме того, ему потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Информации о его состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого качавшаяся из стороны в сторону девушка решила «освежиться» прыжком с моста в Петербурге. Трое мужчин помогли ей выбраться на сушу.

Ранее девушка без одежды спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских.