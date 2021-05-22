Virgin запустила корабль для космических туристов с людьми на борту

Аэрокосмическая компания Virgin Galactiс запустила пилотируемый космический корабль SpaceShipTwo Unity с космопорта «Америка» в американском штате Нью-Мексико. Об этом сама компания написала в Twitter.

Согласно плану, самолет-носитель VMS Eve должен был поднять космический корабль SpaceShipTwo Unity на высоту 13 км и отпустить в свободное планирование.

Позднее Virgin Galactiс сообщил, что космический корабль успешно отделился от VMS Eve в 17:35 мск, поднялся на запланированную высоту и затем начал постепенно снижаться. В 18:43 космический корабль успешно приземлился.

Как сообщает CNBC, Virgin Galactic планирует использовать свои корабли для организации космического туризма. Около 600 человек зарезервировали билеты на будущие полеты, заплатив за них от $200 тыс. до $250 тыс.

Издание РБК отметило, что на фоне объявления даты запуска акции Virgin Galactic выросли на 20%.