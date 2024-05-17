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Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе

«Ъ»: бойцов ЧВК ЕНОТ могут посадить на 17 лет

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В Московском гарнизонном военном суде прошли дебаты между сторонами по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Об этом написало издание «Коммерсантъ».

По мнению следствия, Мрищук задействовал бойцов ЧВК для совершения грабежей. Целями нападений становились предприниматели, подозреваемые правоохранительными органами в незаконных действиях при импорте товаров из-за рубежа. Обвинение просит от 12 до 17 лет строгого режима для обвиняемых, а также значительные штрафы.

Оглашение приговора назначено на 4 июня.

Защита утверждает, что пострадавшие от нападений обвинили Мрищука и бойцов ЧВК, чтобы избежать наказания. Их признали виновными в таможенных нарушениях, а не в контрабанде, уточняет издание.

Отмечается, что основатель ЧВК «ЕНОТ» Роман Теленкевич был одним из первых осужденных в рамках этого расследования на 13 лет. После отбывания наказания он был переведен из колонии в зону специальной военной операции (СВО).

В 2022 году Мосгорсуд аннулировал 14-летний приговор одному из руководителей ЧВК «ЕНОТ» Андрею Молокоедову, осужденному на 14,5 лет лишения свободы за ряд преступлений, и направил дело на повторное рассмотрение.

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