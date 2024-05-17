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Ученые назвали главные качества идеального друга

JSPR: надежность и честность оказались для дружбы важнее умения возвращать долги

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Айдахо узнали, какие качества считаются наиболее ценными в дружбе. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Команда провела два исследования, призванные определить необходимые и желательные (но не обязательные) черты характера в дружеских отношениях.

В первом тесте участникам поручили создать портрет идеального товарища, используя ограниченный бюджет «очков дружбы». Каждому выдали определенное количество жетонов, которые нужно было распределить между такими параметрами как: верность, надежность, честность, умение прощать, эмоциональный интеллект, желание делиться информацией и способность возвращать долги.

В условиях низкого бюджета «очков дружбы» добровольцам пришлось тратить жетоны только на самые нужные с их точки зрения качества.

Результаты показали, что верность, надежность и честность оказались самыми важными чертами при выборе друзей. Ради них участники были готовы пренебречь эмоциональным интеллектом, готовностью прощать и даже добросовестностью при возврате долгов.

Во втором исследовании добровольцам пришлось выбирать между комбинациями положительных и отрицательных черт гипотетических друзей. Например, один из предложенных товарищей мог быть верным, но ненадежным, а второй — наоборот.

Итоги второго теста подтвердили выводы первого испытания.

Исследователи отметили, что пол участников почти не повлиял на предпочтения в дружбе.

Ранее психологи назвали черты личности людей, с которыми трудно дружить.

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