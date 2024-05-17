Ученые назвали главные качества идеального друга

Американские ученые из Университета штата Айдахо узнали, какие качества считаются наиболее ценными в дружбе. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).
Команда провела два исследования, призванные определить необходимые и желательные (но не обязательные) черты характера в дружеских отношениях.
В первом тесте участникам поручили создать портрет идеального товарища, используя ограниченный бюджет «очков дружбы». Каждому выдали определенное количество жетонов, которые нужно было распределить между такими параметрами как: верность, надежность, честность, умение прощать, эмоциональный интеллект, желание делиться информацией и способность возвращать долги.
В условиях низкого бюджета «очков дружбы» добровольцам пришлось тратить жетоны только на самые нужные с их точки зрения качества.
Результаты показали, что верность, надежность и честность оказались самыми важными чертами при выборе друзей. Ради них участники были готовы пренебречь эмоциональным интеллектом, готовностью прощать и даже добросовестностью при возврате долгов.
Во втором исследовании добровольцам пришлось выбирать между комбинациями положительных и отрицательных черт гипотетических друзей. Например, один из предложенных товарищей мог быть верным, но ненадежным, а второй — наоборот.
Итоги второго теста подтвердили выводы первого испытания.
Исследователи отметили, что пол участников почти не повлиял на предпочтения в дружбе.
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