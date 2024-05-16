Транспортировка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу после покушения, 15 мая 2024 года

«Мы на пороге гражданской войны»: МВД Словакии рассказало о мотивах стрелявшего в премьера Фицо Глава МВД Словакии Шутай-Эшток рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо

После покушения на премьера Роберта Фицо Словакия оказалась на пороге гражданской войны, предупредило МВД республики. Оно призвало воздержаться от агрессии, пока глава кабмина борется за жизнь в больнице. Фицо находится в реанимации после первой операции, предстоит вторая. Тем временем напавший на премьера признался на допросе, что был недоволен отказом властей от поставок оружия на Украину.

Общественный накал в Словакии после покушения на премьера страны Роберта Фицо может вылиться в гражданскую войну, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.

«Из-за того, какую ненависть [на фоне покушения] многие разожгли [в соцсетях], это превратилось в бурю, и сегодня мы стоим почти на пороге гражданской войны. Я прошу вас, давайте немедленно это остановим... Призываю общественность, журналистов и политиков прекратить сеять ненависть», — сказал министр.

Он подчеркнул, что это касается всех, независимо от политических взглядов. Руководитель МВД пообещал не оставить безнаказанным любое действие, к которому может привести агрессивный настрой общества. Шутай-Эшток также хочет созвать экстренное заседание Государственного совета безопасности.

Ранее покушение связал с ростом озлобленности общества бывший президент Словакии Андрей Киска. Он обратил внимание на то, что мнения людей все больше поляризуются:

«Я желаю всем нам, чтобы агрессия и поляризация наконец закончились, потому что ненависть порождает еще большую ненависть, и сегодняшний день наглядно показал нам, к чему это может привести».

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха назвал виновниками покушения «либеральные СМИ и прогрессистов». Он подчеркнул на пресс-конференции, что «Фицо борется за свою жизнь из-за вашей ненависти».

Высказался и президент Словакии Петер Пеллегрини, который счел попытку убийства премьера «убийством демократии». Политик потребовал прервать или «приглушить» из-за случившегося кампанию в Словакии перед выборами в Европарламент (состоятся в начале лета), чтобы не «набирать политические очки» на трагедии.

Прогнозы и вторая операция

Премьера пытались убить 15 мая. После заседания правительства в одном из словацких городов Фицо подошел к людям на улице, и в него в упор несколько раз выстрелил 71-летний охранник ТЦ и поэт Юрий Цинтула. Преступника сразу же задержали, а политика на вертолете отвезли в ближайшую больницу. Раненого не стали переправлять в столичный госпиталь из экономии времени.

Всего 59-летний Фицо получил четыре огнестрельных ранения. Две пули попали в живот, состояние премьера оценивалось как очень тяжелое. Главу правительства оперировали около пяти часов. Врачам в том числе удалось остановить кровотечение в брюшной полости.

«Операция прошла хорошо, и я думаю, в конце концов он выживет», — сообщил вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба.

Сейчас Фицо остается в реанимации. Его состояние смогли стабилизировать, но жизнь по-прежнему в опасности, заявил 16 мая министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Состояние премьера он назвал все еще крайне тяжелым:

«К сожалению, я пока не могу констатировать, что мы побеждаем или что прогноз положительный, масштаб повреждений настолько обширен, что реакция организма очень осложнена».

В ближайшее время Фицо предстоит вторая операция. На этот раз на тазобедренном суставе. В больнице, где лежит политик, у всех служащих отобрали телефоны, чтобы они не могли сливать в прессу информацию о здоровье главы правительства.

Стрелок оказался сторонником Украины

У действий нападавшего политические мотивы, рассказал глава МВД Словакии. Об этом Цинтула сообщил на допросе. По словам Шутай-Эштока, пенсионер начал готовиться к покушению после президентских выборов в апреле, на которых победил поддержанный Фицо Петер Пеллегрини.

Оба политика противятся отправке оружия или иностранных солдат на Украину, призывают к немедленным переговорам Киева с Москвой. Фицо также говорил, что конфликт в Донбассе изначально начался из-за «разгула украинских неонацистов», а Москву обманули с расширением НАТО. Пытавшийся убить премьера сообщил властям, что его, в том числе, не устроило решение кабинета Фицо остановить поставки вооружения для ВСУ.

Цинтула — «одиночка», он не состоял в радикальных группировках, уточнил глава МВД. Прежде мужчина участвовал в антиправительственных протестах.

«Предатели, коллаборационисты, да здравствует Украина!» — кричал Цинтула вместе с другими на одном из митингов в апреле.

Сын подозреваемого отказался распространяться о политических взглядах отца. Он уклончиво отметил, что Цинтула не голосовал за Фицо. Нападавшему предъявили обвинение в предумышленном убийстве, ему грозит от 25 лет до пожизненного. В Словакии после покушения усилили охрану госслужащих и журналистов.