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«Мы на пороге гражданской войны»: МВД Словакии рассказало о мотивах стрелявшего в премьера Фицо

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо

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Транспортировка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу после покушения, 15 мая 2024 года

Транспортировка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу после покушения, 15 мая 2024 года

Reuters
После покушения на премьера Роберта Фицо Словакия оказалась на пороге гражданской войны, предупредило МВД республики. Оно призвало воздержаться от агрессии, пока глава кабмина борется за жизнь в больнице. Фицо находится в реанимации после первой операции, предстоит вторая. Тем временем напавший на премьера признался на допросе, что был недоволен отказом властей от поставок оружия на Украину.

Общественный накал в Словакии после покушения на премьера страны Роберта Фицо может вылиться в гражданскую войну, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.

«Из-за того, какую ненависть [на фоне покушения] многие разожгли [в соцсетях], это превратилось в бурю, и сегодня мы стоим почти на пороге гражданской войны. Я прошу вас, давайте немедленно это остановим... Призываю общественность, журналистов и политиков прекратить сеять ненависть», — сказал министр.

Он подчеркнул, что это касается всех, независимо от политических взглядов. Руководитель МВД пообещал не оставить безнаказанным любое действие, к которому может привести агрессивный настрой общества. Шутай-Эшток также хочет созвать экстренное заседание Государственного совета безопасности.

Ранее покушение связал с ростом озлобленности общества бывший президент Словакии Андрей Киска. Он обратил внимание на то, что мнения людей все больше поляризуются:

«Я желаю всем нам, чтобы агрессия и поляризация наконец закончились, потому что ненависть порождает еще большую ненависть, и сегодняшний день наглядно показал нам, к чему это может привести».

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха назвал виновниками покушения «либеральные СМИ и прогрессистов». Он подчеркнул на пресс-конференции, что «Фицо борется за свою жизнь из-за вашей ненависти».

Высказался и президент Словакии Петер Пеллегрини, который счел попытку убийства премьера «убийством демократии». Политик потребовал прервать или «приглушить» из-за случившегося кампанию в Словакии перед выборами в Европарламент (состоятся в начале лета), чтобы не «набирать политические очки» на трагедии.

Прогнозы и вторая операция

Премьера пытались убить 15 мая. После заседания правительства в одном из словацких городов Фицо подошел к людям на улице, и в него в упор несколько раз выстрелил 71-летний охранник ТЦ и поэт Юрий Цинтула. Преступника сразу же задержали, а политика на вертолете отвезли в ближайшую больницу. Раненого не стали переправлять в столичный госпиталь из экономии времени.

Всего 59-летний Фицо получил четыре огнестрельных ранения. Две пули попали в живот, состояние премьера оценивалось как очень тяжелое. Главу правительства оперировали около пяти часов. Врачам в том числе удалось остановить кровотечение в брюшной полости.

«Операция прошла хорошо, и я думаю, в конце концов он выживет», — сообщил вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба.

Сейчас Фицо остается в реанимации. Его состояние смогли стабилизировать, но жизнь по-прежнему в опасности, заявил 16 мая министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Состояние премьера он назвал все еще крайне тяжелым:

«К сожалению, я пока не могу констатировать, что мы побеждаем или что прогноз положительный, масштаб повреждений настолько обширен, что реакция организма очень осложнена».

В ближайшее время Фицо предстоит вторая операция. На этот раз на тазобедренном суставе. В больнице, где лежит политик, у всех служащих отобрали телефоны, чтобы они не могли сливать в прессу информацию о здоровье главы правительства.

Стрелок оказался сторонником Украины

У действий нападавшего политические мотивы, рассказал глава МВД Словакии. Об этом Цинтула сообщил на допросе. По словам Шутай-Эштока, пенсионер начал готовиться к покушению после президентских выборов в апреле, на которых победил поддержанный Фицо Петер Пеллегрини.

Оба политика противятся отправке оружия или иностранных солдат на Украину, призывают к немедленным переговорам Киева с Москвой. Фицо также говорил, что конфликт в Донбассе изначально начался из-за «разгула украинских неонацистов», а Москву обманули с расширением НАТО. Пытавшийся убить премьера сообщил властям, что его, в том числе, не устроило решение кабинета Фицо остановить поставки вооружения для ВСУ.

Цинтула — «одиночка», он не состоял в радикальных группировках, уточнил глава МВД. Прежде мужчина участвовал в антиправительственных протестах.

«Предатели, коллаборационисты, да здравствует Украина!» — кричал Цинтула вместе с другими на одном из митингов в апреле.

Сын подозреваемого отказался распространяться о политических взглядах отца. Он уклончиво отметил, что Цинтула не голосовал за Фицо. Нападавшему предъявили обвинение в предумышленном убийстве, ему грозит от 25 лет до пожизненного. В Словакии после покушения усилили охрану госслужащих и журналистов.

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