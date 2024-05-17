Более чем половине россиян шум в магазинах мешает делать покупки

Громкий шум в торговых залах отрицательно влияет на финансовые показатели ретейла, снижая объем выручки офлайн-магазинов и торговых сетей. Как показали результаты исследования РОКФОН (бизнес-подразделение компании РОКВУЛ), более 57% розничных покупателей стараются как можно быстрее покинуть шумный магазин или совершают в нем в разы меньше покупок. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Наибольший акустический дискомфорт у 42 % респондентов вызывает шум от большого скопления людей, 11 % страдают от громкой музыки в торговом зале. Среди остальных отвлекающих факторов от покупок опрашиваемые назвали длинные очереди — так ответили 42%, неудобную планировку магазина (15,6%), навязчивых консультантов (22%).

Важность решения «шумовой» проблемы для российского ретейла подтверждает и тот факт, что несмотря на массовую миграцию потребителей на онлайн-площадки, значительная часть людей по-прежнему предпочитают совершать покупки в офлайн-магазинах. Так, в ходе того же исследования РОКФОН свою приверженность делать покупки «вживую» подтвердили почти половина (45%) респондентов. Предпочтение интернет-магазинам и маркетплейсам отдают в сумме 55% опрошенных.

При этом около 46 % участников опроса отмечают, что посещают обычные магазины еженедельно, а более половины из них делают это 3-4 раза в неделю.

«Говоря о розничных магазинах, не стоит забывать и о том, что сегодня наиболее распространенной моделью покупки на маркетплейсах являются заказы с доставкой в пункты выдачи, на территории которых происходит распаковка, проверка и примерка заказанных товаров. То есть фактически это смешанная модель продаж, которая включает посещение офлайн-точек выдачи. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов и такой фактор, как акустический комфорт ПВЗ, который также влияет на потребительские предпочтения и может стать весомым конкурентным преимуществом», — прокомментировал Роман Карташев, руководитель РОКФОН.

Ранее выяснилось, что половина россиян совершают покупки онлайн лежа.