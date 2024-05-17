Ракета взлетела с Плесецка в интересах Вооруженных сил

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в интересах армии. Об этом сообщает министерство обороны России.

«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что запуск проводили Воздушно-космические силы России.

До этого, в апреле, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что испытания ракетного комплекса «Рокот» для вывоза на орбиту полезного груза стартуют в конце 2024 года.

Накануне этого заявления Шойгу посетил космодром Плесецк в Архангельской области. Глава оборонного ведомства осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Он спрогнозировал двукратное увеличение возможностей запуска космических аппаратов с космодрома.

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