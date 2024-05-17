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В МИД России допускают понижение уровня дипотношений с США

Рябков: РФ допускает понижение уровня дипотношений с США при некоторых сценариях

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Denis Balibouse/Pool/AP

Дипломатические отношения России и США могут ухудшиться при определенных сценариях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Российская сторона, по словам дипломата, никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО.

«Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», — сказал он, отметив, что на отношения между странами могут повлиять действия с арестованными активами Центробанка РФ «или другим действиям в экономической сфере».

По его словам, что именно станет «спусковым крючком» в этой ситуации — это вопрос не сегодняшнего дня.

Рябков добавил, что при дальнейшем «обострении» этот вопрос станет предметом отдельного анализа и принятия решений на уровне политического руководства.

До этого Илон Маск заявил, что политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг России.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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