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Стало известно новое название импортозамещенного борта SSJ100

РБК: «Ростех» может переименовать российскую версию Superjet в «Яковлев»

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Нина Падалко/РИА Новости

«Ростех» может переименовать российскую версию Superjet в «Яковлев». Об этом сообщил РБК глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«У нас это все под «КБ им. А.С. Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев»…» — сообщил он.

Сейчас самолет выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» заговорили после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, однако выбор нового названия затянулся на пять лет. Обоснованием для переименования самолета стало анонсированное повышение доли российских комплектующих с 80% на 10-15%.

Сейчас предполагается, что бренд «Яковлев» станет общим для всех гражданских самолетов российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Название «Яковлев» в 2023 году получило конструкторское бюро «Иркут», которое занимается производством самолетов SSJ и МС-21.

До этого Следственный комитет РФ начал проверку после инцидента с самолетом Superjet в Саранске.

Ранее стало известно, что «Ростех» поставляет почти 80% вооружений в зону СВО.

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