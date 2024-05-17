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В Киеве сносят часовню Десятинного монастыря УПЦ

В Киеве строительная техника начала снос часовни Десятинного монастыря

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Стрингер/РИА Новости

Строительная техника начала прибывать к Владимиро-Ольгинской часовне Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, стоящей на месте древней Десятинной церкви и предназначенной к сносу по решению украинского суда. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале монастыря.

Ранее канал монастыря сообщил, что часовню оцепила полиция и военные, которые пытаются задерживать братию монастыря.

Представляющий УПЦ адвокат и протоиерей Никита Чекман в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале, что начался снос часовни. На кадрах видны не менее шести самосвалов.

«Сообщается, что уже работает техника, осуществляется уничтожение храма!» — написал Чекман.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) «компанией ряженых». По словам патриарха, те, кто всегда боролся с православной Русью, не оставляют свои мечты «разделить и разрушить» ее.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в центр правовой защиты УПЦ. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на протоиерея адвоката Никиту Чекмана. По словам юриста, согласно украинскому законодательству, проводить обыск на рабочем месте могут только по определенному порядку, который сотрудники спецслужб не соблюдали. На место происшествия выехал адвокат правозащитного центра.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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