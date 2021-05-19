В работе YouTube произошел сбой

Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Большинство жалоб поступает из США и Канады.

Пользователи в 73% случаев жалуются на проблемы с просмотром видео, еще 20% пользователей жалуются на проблемы с сайтом.

Накануне сообщалось, что в работе социальной сети Instagram произошел сбой. В большинстве случаев отмечаются проблемы с новостной лентой Instagram, о них сообщают около 60% пользователей.

В России 56% пользователей отмечали сбой при загрузке приложения, 39% — при входе в аккаунт.