Facebook грозит до 28 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

Компании Facebook грозит штраф на общую сумму в размере 28 млн рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенный на территории России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 22-й мировой судебный участок, куда поступили соответствующие материалы.

Отмечается, что эти протоколы составлены по ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы в конце мая и начале июня рассмотрит протоколы, которые Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Twitter, TikTok и Google за отказ удалить запрещенную в России информацию.

12 мая суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей из-за запрещенного контента.