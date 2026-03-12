Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» уступил «Филадельфии» со счетом 1:4.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу. Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил Райан Леонард. За «Филадельфию» отличились Трэвис Конечны, Тревор Зеграс, Оуэн Типпетт и Джейми Драйсдейл.

Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге. По ходу регулярного чемпионата форвард набрал 51 очко (24 шайбы и 27 передач) в 66 матчах текущего сезона. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, что Овечкин устал играть в НХЛ.