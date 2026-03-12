В детских парикмахерских запретят ряд процедур по новому ГОСТу

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, требования которого начнут действовать с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стандарт распространяется на услуги парикмахерских для детей в возрасте от одного года до 14 лет. Он касается работы юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и оказывающих услуги в парикмахерских и салонах красоты по договору. Документ устанавливает требования к качеству и безопасности услуг, их классификацию и общие технические условия предоставления.

Согласно стандарту, к детским парикмахерским услугам относятся уход за волосами — стрижки, укладки и безопасные временные окрашивания. Также допускаются процедуры по уходу за кожей кистей и стоп, а также ногтями, однако маникюр и педикюр должны выполняться без режущих процедур.

Кроме того, в перечень разрешенных услуг входят временные переводные татуировки, наклейки и рисунки красками, прокол мочек ушей и СПА-программы. При этом для детей в возрасте от одного года до 10 лет все процедуры должны проводиться только в присутствии родителя или законного представителя.

Также стандарт допускает, что организации, оказывающие парикмахерские услуги детям, могут проводить детские праздники и мастер-классы.

В документе указано и то, каким должно быть пространство таких салонов. В детских парикмахерских должно быть предусмотрено место для коляски, велосипеда или самоката, а также кулер с водой. При оформлении интерьера допускается использование мебели в виде персонажей мультфильмов и экранов для демонстрации видеоигр и мультфильмов.

Одновременно стандарт устанавливает перечень процедур, которые запрещены в детских парикмахерских. В частности, не допускаются химическое выпрямление и завивка волос, кератиновые и аналогичные процедуры, постоянное окрашивание и осветление, косметический татуаж, пирсинг, перманентный макияж, а также медицинские и косметологические процедуры.

