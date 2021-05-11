В Кремле подчеркнули, что Россия не связана с произошедшими в США хакерскими атаками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское государство никогда не было причастно к каким-либо хакерским атакам, в том числе на территории США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома на компанию-оператора трубопроводов Colonial Pipeline могут находиться в России, при этом отсутствуют доказательства относительного того, что Москва могла быть к ним причастна.

«Россия не имеет отношения к хакерским атакам. Россия не имела отношения к предыдущим хакерским атакам. Мы можем только сожалеть, что США отказываются от сотрудничества с РФ в противодействии киберугрозам. Совместное сотрудничество действительно могло бы помочь в общей борьбе с этим злом, с киберпреступлениями», — сказал представитель Кремля.

Во вторник, 11 мая, посольство РФ в Вашингтоне отвергло сообщения СМИ о возможной причастности России к кибервзлому в США.

Как пояснили в Colonial Pipeline, речь шла о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные. Злоумышленники требовали определенную сумму у жертв кибератаки. Уже запустили процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.