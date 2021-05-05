Суд в Москве рассмотрит штрафы для Twitter, Facebook и Google за неудаление контента

Мировой суд Таганского района Москвы в конце мая и начале июня рассмотрит 22 протокола, которые Роскомнадзор со ставил в отношении Facebook, Google и Twitter за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу этого суда.

Как рассказал собеседник агентства, шесть протоколов в отношении Twitter будут рассмотрены 27 мая. По каждому из них компании грозит штраф до 4 млн рублей. «Всего ее могут оштрафовать на 24 млн рублей», — сообщил собеседник.

Суд также зарегистрировал один протокол в отношении TikTok. Его рассмотрение состоится 27 мая. Компании также грозит штраф до 4 млн рублей.

В суде сказали, что рассмотрение протоколов в отношении Facebook пройдет 25 мая. При этом протоколы Google назначены к рассмотрению на 1 июня.

Как уточнили агентству в пресс-службе Роскомнадзора, пять протоколов были составлены в отношении Facebook, а также по три в отношении Google и Twitter.

Все протоколы были составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).