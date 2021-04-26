Минцифры намерено разрешить удаление предустановленного российского софта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает внести в постановление правительства о предустановке российского программного обеспечения поправку об удаляемости предустановленных приложений, сообщает издание «Коммерсантъ».

В соответствии с предложением Минцифры, производители должны будут обеспечить возможность удаления предустановленного российского софта. При этом вендоры смогут брать с разработчиков российских сервисов плату за установку их приложений на «более благоприятных условиях», чем программное обеспечение производителя или владельца операционной системы..

Как отмечается в материале, проект поправок был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 19 апреля, однако 23 апреля его удалили с сайте. В министерстве заявили изданию, что проект направлен на согласование с профильными ведомствами, он будет доработан.

«Ъ» подчеркивает, что данный проект стал реакцией на скандал с компанией Samsung, которая установила на свои смартфоны российские приложения, в том числе сервисы «Яндекса» без возможности их удаления. В «Яндексе» попросили Samsung и другим производителей отказаться от подобной практики и подчеркнули, что не просили делать свои приложения неудаляемыми.

В соответствии с решением властей России, производители гаджетов должны предустанавливать российский софт на устройства, произведенные после 1 апреля 2021 года.