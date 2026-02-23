Размер шрифта
Бутенко об эмоциях от повестки в армию:«Желания как-то «откосить» не возникло»

Актер Владимир Бутенко назвал армию хорошей школой для закалки характера
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Владимир Бутенко вспомнил в интервью mk.ru, как в 1998 году, на втором курсе института, ушел на срочную службу в армию.

Два года он провел в Мирном Архангельской области в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), завершив службу в звании старшего сержанта и должности заместителя командира взвода.

«У меня не возникло желания как-то «откосить» от срочной службы в армии. Тем более, что мой отец проходил срочную службу, дед воевал и был офицером. В институте я взял академический отпуск и поехал служить», — сказал он.

По словам Бутенко, он всегда считал армию «хорошей школой для закалки характера». Звезда также поделился, что застал период, когда в вооруженных силах начали активно бороться с дедовщиной — на смену дедовщине пришла «уставщина».

«Все по уставу. Но и с «дедами» у меня сложились адекватные отношения. Меня как «молодого» особо не трогали: я умел договариваться словом», — добавил Бутенко.

Актер Владимир Бутенко стал известен благодаря ролям в сериалах «Ненастье», «Укрощение «Пантеры»», «Топор. 1944» и других. Чаще всего он играет мужественных персонажей, чья задача — защищать, спасать и помогать тем, кто в этом больше всего нуждается.

Ранее стало известно, что актриса Климова и Розенбаум подписали гитары, которые отправят бойцам СВО.
 
