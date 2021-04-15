СВР назвала «словоблудием» обвинения США в кибершпионаже

Обвинения со стороны США в адрес Службы внешней разведки России в кибершпионаже являются «бредом и словоблудием». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

В службе подчеркнули, что 15 апреля президент США Джо Байден на «пяти с хвостиком» страницах рассказал человечеству, какую угрозу Россия представляет для мира. В СВР заявили, что «разбирать известную риторику Белого дома – отнюдь не задача разведки».

«Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: «СВР России, также известная как...». Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века - Первое главное управление КГБ СССР, а ныне – Служба внешней разведки Российской Федерации», — говорится в документе.

Власти Великобритании и США заключили, что за кибератакой SolarWinds стоит служба внешней разведки России.

Ранее США обещали ответить на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия. После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.