Макрон и Эрдоган обсудили Украину

Макрон обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке и Украину
Reuters

Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал французский лидер на своей странице в соцсети X.

По его словам, сначала стороны поговорили о ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, призвав к соблюдению режима прекращения огня и его применению в Ливане, к уважению свободы судоходства в Ормузском проливе, а еще подчеркнули необходимость надежного и долгосрочного дипломатического решения.

«Мы также затронули ситуацию на Украине и нашу совместную работу в рамках «коалиции желающих» по содействию поиску справедливого и устойчивого мира, который должен соответствовать принципам Устава ООН и опираться на надежные гарантии безопасности для Украины», — уточнил Макрон.

4 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции на фоне издевок со стороны его американского коллеги Дональда Трампа может признать, что Россия права в своей позиции по Украине.

По его словам, после того, как глава Белого дома поиздевался над французским лидером, последний «настолько расстроился, что даже сказал некоторые умные вещи» по поводу того, что военная операция США в Иране является «бесполезной авантюрой».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с Макроном при условии наличия обоюдной политической воли.

Ранее Макрон заявил, что у ЕС нет альтернативы кредиту Украине.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
