Более ста мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края

Более ста погибших дельфинов нашли на побережье от Тамани до Сириуса

На побережье Краснодарского края было найдено более ста мертвых дельфинов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вдоль побережья, от Тамани до Сириуса обнаружили 132 погибших млекопитающих. При этом отмечается, что 82 дельфина скончались в первую декаду апреля.

Специалисты центра «Дельфа» предполагают, что основная причина их гибели — рыболовные сети, представляющие опасность для дельфинов, а также работающие в акватории траулеры.

В начале марта в Шотландии на пляже Трейг-Мор обнаружили 55 выбросившихся китов. Причиной массовой гибели стали осложнения при родах у одной из самок. Спасатели из Британской службы спасения морских животных (BDLMR), прибывшие на место, констатировали, что 15 китов еще живы, однако сложные погодные условия – шторм и отсутствие надежной связи – значительно затруднили операцию по спасению. В итоге из воды удалось вернуть лишь одно животное.

Ранее на побережье Германии кит по кличке Тимми трижды сел на мель за неделю.