Трамп: США разминируют Ормузский пролив в качестве одолжения миру

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что США начинают разминировать Ормузский пролив.

«Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру», — написал политик.

Он отметил, что 28 минных заградителей, которые Иран установил в проливе, сейчас «лежат на дне моря», и удивился, что у Исламской Республики «нет ни мужества, ни воли» ликвидировать мины самой.

До этого Иран предостерег США от попыток обмана на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и пообещал ответить в случае усиления давления. Как заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, прежний опыт диалога с Вашингтоном подорвал доверие Тегерана.

На этом фоне The New York Times написала, что причиной, по которой Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, являются мины, которые он установил в акватории, а теперь не может обнаружить.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в связи с прекращением огня в регионе, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло.

Ранее сообщалось о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа.

 
