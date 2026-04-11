Омбудсмены России и Украины обсудят воссоединение семей и поиск пропавших

В субботу между уполномоченными по правам человека Российской Федерации и Украины планируется обсуждение вопросов, касающихся воссоединения семей и поиска пропавших без вести. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

«Мы будем обсуждать воссоединение семей. У нас есть заявки от 16 семей, которые хотели бы воссоединиться. Воссоединение сегодня тяжелое, потому что граница закрыта, документов у них актуальных нет. Также в повестке дня будет стоять вопрос о без вести пропавших», — поделилась Москалькова.

Омбудсмен отметила важность проведения на российской территории поиск тех, кого ищут их близкие на Украине. Также российская сторона намерена осуществлять поиск пропавших без вести в лагерях для военнопленных, находящихся на украинской территории.

11 апреля на границе между Белоруссией и Украиной состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. По данным Минобороны РФ, 175 российских военнослужащих, находившихся на территории, контролируемой киевскими властями, были возвращены, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ.

Ранее последние 7 курян, удерживаемых на Украине, вернулись в Россию.