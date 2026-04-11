Россиянам рассказали о настоящей истории пасхальных традиций

Пасха остается одним из главных праздников для россиян, уступая по значимости только Новому году и Дню Победы. Однако за привычными традициями — куличами, яйцами и поздравлениями — скрывается сложная история, связанная с древними обрядами, иудаизмом и развитием христианства, рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам кандидата социологических наук, доцента Пермского Политеха Константина Антипьева, сегодня Пасха — это не только религиозное, но и культурное событие. «По данным ВЦИОМ, Пасху отмечают 29% россиян. Она опережает по популярности даже Рождество. Чаще ее празднуют женщины, люди старшего возраста и жители небольших городов», — отметил он.

Исторически христианская Пасха выросла из иудейского Песаха — праздника, посвященного Исходу евреев из Египта. Как объяснил кандидат исторических наук Михаил Нечаев, изначально речь шла о спасении от физической гибели и рабства, но в христианстве смысл изменился.

«В Ветхом Завете жертвенный агнец спасал от гибели, а в Новом Завете Христос становится Агнцем Божьим, чья жертва дает людям спасение и вечную жизнь», — пояснилНечаев.

Со временем даты праздников разошлись. Это произошло после Первого Вселенского собора в 325 году, когда было решено отмечать Пасху отдельно от Песаха. С тех пор ее рассчитывают по сложной системе: в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

Дополнительную разницу внесло разделение календарей. Католическая церковь перешла на григорианский календарь, а православная осталась на юлианском. В результате даты часто не совпадают: например, в 2026 году католики отмечали Пасху 5 апреля, а православные — 12 апреля.

Многие привычные символы праздника тоже имеют глубокие корни. Так, окрашивание яиц связано с легендой о Марии Магдалине, которая подарила яйцо императору Тиберию, и оно чудесно стало красным.

«Красный цвет символизировал кровь Христа. Изначально яйца красили только в этот цвет», — рассказал Нечаев.

Кулич, по его словам, произошел от древней традиции оставлять хлеб на столе как символ присутствия Христа после его Вознесения. Позже этот хлеб стал «домашним» вариантом церковного артоса. Творожная пасха, распространенная в России и Беларуси, имеет форму усеченной пирамиды — символа Гроба Господня и Голгофы. Западная традиция добавила свои элементы. Например, пасхальный заяц, который приносит яйца, восходит к дохристианским верованиям.

«Заяц считался символом плодородия и был связан с богиней весны Эостре. Позже этот образ стал частью христианской традиции», — поясняет Нечаев.

Сегодня, как отметили ученые, многие воспринимают Пасху скорее как семейный праздник, чем религиозный обряд. Однако ее символика по-прежнему отражает ключевую идею — переход от смерти к жизни, от страдания к надежде.

Ранее россиянам объяснили, когда весенняя «хандра» может оказаться гормональным сбоем.