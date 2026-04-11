Акинфееву пожелали играть до 46 лет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву играть на высоком уровне до 46 лет. Его слова приводит «Чемпионат».

«Когда я смотрю на 40-летнего Акинфеева, вижу Игоря молодым, красивым, задорным. С Игорем знаком, его бесконечно люблю, он большой молодец! Надеюсь, что не до 146, но до 46 лет он поиграет на высоком уровне», — сказал Губерниев.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

