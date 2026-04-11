В Приамурье мужчина проломил топором голову гостю, отказавшемуся уходить

Житель Благовещенска напал с топором на знакомого во время затянувшегося застолья, сообщает СУ СКР по Амурской области.

По версии следствия, в ноябре 2025 года вечером 38-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома в компании приятеля. После того, как между ними возник конфликт, хозяин потребовал, чтобы гость ушел, но получил отказ.

В ярости он схватил топор и ударил им по голове, осознал, что натворил, и вызвал скорую. Потерпевшего госпитализировали с открытой проникающей черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

«Вред, причиненный мужчине, судебно-медицинским экспертом квалифицирован как тяжкий и опасный для жизни», — говорится в сообщении.

Против нападавшего, уже имевшего проблемы с законом, возбудили дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В ближайшее время он предстанет перед судом.

