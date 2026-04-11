Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» в матче 24-го тура РПЛ
Телеграм-канал «ПФК «Крылья Советов»»

«Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в стартовом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Амар Рахманович и Никита Чернов, у гостей отличились Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы чеченский клуб набрал 31 очко и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Самарский коллектив с активом в 22 баллов поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.

В следующем туре «Крылья Советов» на домашнем поле сыграют против столичного ЦСКА. Игра пройдет 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Ахмат» в 25-м туре сыграет против московского «Спартака». Игра пройдет 19 апреля на «Лукойл Арене», начало в 17:00 мск.

Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!