«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом»

«Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в стартовом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Амар Рахманович и Никита Чернов, у гостей отличились Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

После этой победы чеченский клуб набрал 31 очко и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Самарский коллектив с активом в 22 баллов поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.

В следующем туре «Крылья Советов» на домашнем поле сыграют против столичного ЦСКА. Игра пройдет 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Ахмат» в 25-м туре сыграет против московского «Спартака». Игра пройдет 19 апреля на «Лукойл Арене», начало в 17:00 мск.

Ранее «Балтика» сделала заявление об операции Андрея Талалаева.