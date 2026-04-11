Началось Пасхальное перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось. Оно продлится до наступления 13 апреля.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». Украинская сторона согласилась. Зеленский напомнил, что Киев также предлагал прекратить огонь на время пасхальных праздников.

Днем 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить перемирие. Он подчеркнул, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны.

Ранее в России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи.