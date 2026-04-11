Жителей Харьковской области предупредили о провокациях со стороны Киева на Пасху

Жителей Харьковской области предупредили о возможной подготовке провокаций со стороны Киева в период пасхальных праздников. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк в своем Telegram-канале.

«Есть данные, что украинская сторона не исключает возможности совершить подобные действия в преддверии праздника — в том числе на территории Харьковской области с последующей попыткой обвинить в этом Россию», — отметил он.

ВГА настоятельно советует населению 11 и 12 апреля по возможности оставаться в безопасных местах, избегать мест массового скопления людей и отложить участие в любых публичных мероприятиях.

До этого верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин в связи с Пасхой объявил о режиме прекращения огня с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. В то же время российским войскам поручено быть наготове для предотвращения возможных провокаций со стороны противника и любых его агрессивных действий. Украинская сторона подтвердила свое согласие. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев также выдвигал инициативу о прекращении огня на время пасхальных праздников.

Ранее в России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
