В России зафиксирован резкий рост спроса на страховку от киберпреступлений

Спрос на страхование от киберпреступлений в России в 2020 году вырос в пять раз, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Популярность такого вида страховки выросла на фоне массового перехода на удаленную работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также в связи с ускорением развития цифровых платформ, рассказали эксперты. Кроме того, в прошлом году выросло и количество киберпреступлений.

По словам вице-президента ВСС Светланы Гусар, в 2020 году в России приобрели 955 страховых полисов, покрывающих такие риски, это в пять раз больше, чем в 2019 году.

Эксперты считают, что спрос на страхование такого типа продолжит расти, однако на данный момент стоимость полисов раздута из-за незрелости рынка. Так, минимальная цена полиса составляет от 5 тысяч до 600 тысяч рублей в месяц, заявила профессор кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. При этом в зависимости от условий сумма покрытия находится в диапазоне от 1 млн до 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число преступлений в интернете в России в 2021 году увеличилось на треть. Кроме того, в Следственном комитете заявили, что уровень киберпреступности в стране за последние семь лет вырос в 20 раз.