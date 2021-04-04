Tesla пытается оспорить нарушение трудового законодательства США

Ведущий производитель электро-автомобилей Tesla подала петицию против решения Национального управления по трудовым отношениям США, которое указывает фирму как нарушителя американского трудового законодательства, сообщает Reuters.

Причиной, по которой Tesla обвиняют в нарушении законов, называют твит CEO компании Илона Маска, в котором он заявил о неизбежном выходе компании из участия в профсоюзе.

«Ничто не мешает команде Tesla на нашем автомобильном заводе проголосовать за вступление в профсоюз. Могли бы сделать это завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции [компании]? Наши показатели безопасности были в 2 раза лучше, чем тогда, когда завод был участником профсоюза, и все уже получают медицинское обслуживание», — написал Маск в 2018 году.

Суд признал высказывание Маска нарушающим законодательство, и обязал удалить твит, однако миллиардер отказался это сделать.

В петиции, поданной Tesla против постановления суда, компания просит пересмотреть решение и предоставить ей «любую дополнительную помощь, которую суд сочтет справедливой и беспристрастной».

Ранее Маск проиграл трудовой спор.