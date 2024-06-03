Стала известна личность поджигателя храма в Тюмени

В Тюмени задержан 43-летний местный житель, который поджег храм. Об этом сообщает Shot.

Местная полиция до сих пор ищет пиромана, который скрылся на велосипеде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Следственный Комитет России (СК РФ) возбудил два уголовных дела — за вандализм и умышленное повреждение имущества.

Прокурор области лично контролирует расследование инцидента.

Несколько часов назад сообщалось, что мужчина закидал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова. Инцидент произошел на улице Республики. Мужчина подошел к церкви Дмитрия Донского, достал из сумки несколько коктейлей Молотова и разбил их о здание.

До этого в Подмосковье мужчина напал на одну из работниц храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Россиянин находился под наблюдением психиатров более 20 лет. В день произошедшего он пришел в трапезную и нанес 13 ударов ножом работнице. Известно, что в этом месте трудилась его мать, сотрудники иногда подкармливали мужчину.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.