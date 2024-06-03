В Подмосковье пьяный мужчина разбросал венки у Вечного огня и попал на видео

В Москве неизвестный осквернил памятник с Вечным огнем. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина разбрасывает венки около мемориала. По версии правоохранителей, в этот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На это указывают и слова мужчины, который в последствии прокомментировал свои действия. По его словам, он выпил и «играл с цветами».

Уроженец одной из республик ближнего зарубежья извинился перед общественностью за свой поступок.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», – сообщается в публикации.

До этого в Кисловодске задержали мужчину, его подозревают в поджигании венков около Вечного огня. На кадрах с места видно, как человек берет венки и кидает их в мемориал. По словам самого мужчины, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Краснодарского края подкурил сигарету от чаши Вечного огня.