В Подмосковье задержали пьяного мужчину, разбросавшего венки у памятника с Вечным огнем

Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, который разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем в городе Видное. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Московской области.

По имеющейся информации, 28 мая в полицию Ленинского городского округа поступило сообщение о противоправных действиях, происшедших у памятника «Журавли» с Вечным огнём. В позднее время суток находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина разбросал венки у мемориала и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска, проведя оперативно-розыскные мероприятия, установили правонарушителя — 46-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в соответствии с установленным законом порядком будет вынесено процессуальное решение.

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