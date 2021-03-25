При регистрации в соцсетях могут установить «паспортный контроль»

Роскомнадзор выступил с предложением запрашивать паспортные данные пользователей при их регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Кроме того, согласно инициативе, для получения доступа к ресурсам необходимо будет указать номер телефона, адрес проживания и электронную почту.

Ожидается, что эта информация будет проходить проверку через «Госуслуги», которые будут связаны с единой информационной системой (ЕИС) Роскомнадзора, собирающей согласия на обработку персональных данных.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин уточнил ТАСС, что соцсети смогут сделать выбор между ЕИС или запуском собственных сервисов, которые будут получать соответствующие согласия от пользователей.

При этом в опубликованном проекте отсутствуют данные о том, какая информация должна будет запрашиваться с пользователя, если он выберет вариант регистрации через систему, созданную оператором.

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