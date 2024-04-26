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«Реал» запретил Мбаппе участвовать в Олимпиаде

AS: «Реал» сообщил Федерации футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на ОИ

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Benoit Tessier/Reuters

Мадридский «Реал» согласовал с футболистом французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе условия контракта. Одним из условий «Реала» является неучастие французского футболиста на Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже. Об этом сообщает AS.

«Реал» уже сообщил Федерации футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на Игры. Также на Олимпиаду не смогут поехать все игроки «сливочных».

Мбаппе в августе 2023 пообещал Аль-Хелаифи продлить контракт с «ПСЖ», но не стал этого делать. С большой долей вероятности Мбаппе перейдет в мадридский «Реал», чем он разозлил Аль-Хелаифи.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. В этом сезоне на счету нападающего 26 голов в 28 матчах за «ПСЖ» во французской Лиге 1.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее президент «ПСЖ» разозлился на Мбаппе.

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