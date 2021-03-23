Центробанк зафиксировал резкий рост атак хакеров на финансовые организации

В 2020 году резко выросли случаи нападения хакеров с применением шпионских программ на финансовые организации, количество таких атак увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

Отмечается, что мошенники начали прибегать к программам-шпионам, чтобы получать удаленный доступ к информационным системам организаций. В дальнейшем они используют данные компаний для извлечения материальной выгоды.

По данным Центробанка, увеличение таких хакерских атак прежде всего связано с тем, что большинство организаций перешло на удаленный режим работы в период пандемии коронавируса.

В регуляторе добавили, что использование хакерами шпионских программ говорит о том, что значительно вырос спрос криминальной индустрии на конфиденциальные данные финансовых (и не только) организаций, их сотрудников и клиентов.

В феврале сообщалось, что мошенники начали от имени Банка России предлагать россиянам выплаты, якобы направленные на поддержку в период пандемии новой коронавирусной инфекции.